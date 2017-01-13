عن طريق “ الشعوذة ” .. محتالان يستوليان على منزل سيدة في الأردن

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الزرقاء في #الأردن القبض على شخصين بعد احتيالهما على سيدة أوهماها بأن هناك ذهبا مدفونا تحت منزلها فقامت بدفع مبالغ مالية والتنازل عن المنزل لأحدهما باعتباره “مشعوذا” ويستطيع استخراج الذهب.

و اعتقلت الشرطة المتهمين وتم فتح تحقيق معهما تمهيدا لتحويلهما إلى القضاء، فيما قال مصدر أمني، بحسب صحيفة الغد ، إن القصة بدأت عندما عرض أحد المتهمين على السيدة استخراج الذهب المدفون في منزلها، وأقنعها بالمتهم الآخر على أنه أحد “المشعوذين” فوافقت.

وأضاف المصدر أنه قام بالاتفاق مع المتهم الآخر بلعب دور “المشعوذ”، وقاما بداية بالحصول على أموال من السيدة لشراء مواد لفك “الرصد” وهو الوصف الذي يطلقه المشعوذون على الجن الذي يحرس الذهب، وبعدها أقنع المتهمان السيدة بضرورة التنازل عن المنزل لصالح “المشعوذ” حتى يتمكن من استخراج الذهب المدفون في منزلها.

وبعد أن تم ذلك، توارى الشخصان عن الأنظار ولم تستطع السيدة التواصل مع أي منهما، قبل أن تبلغ الأجهزة الأمنية التي قامت باعتقالهما.

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