” غوغل ” تطلق تطبيقاً للاطمئنان على الغائبين

طورت شركة #غوغل تطبيقاً جديداً يتيح للمرء الاطمئنان على أحبابه وأصدقائه وذويه وأهله الموجودين بعيداً عنه، الذين يواجهون حالات طارئة أو تأخروا في العودة إلى المنزل.

ويتيح تطبيق “تراستد كونتاكتس” المتوافق مع أجهزة أندرويد للمستخدم تبادل المعلومات عن مكان وجوده مع الآخرين الموجودين على قائمة “الأصدقاء الموثوق فيهم” على التطبيق.

على سبيل المثال، إذا شعر المرء أنه في موقف غير آمن أو يواجه حالة طارئة أو يطلب معرفة مكان أصدقائه الموجودين على قائمة الموثوق فيهم. ويمكن رفض طلب الحصول على بيانات المكان، لكن إذا لم يتعامل المستخدم مع الطلب خلال 5 دقائق سيتم إرسال البيانات بطريقة آلية إلى مرسل الطلب، حتى إذا كان هاتف المستخدم غير متصل بالإنترنت، أو كانت بطارية الهاتف خالية تماما من الكهرباء.

وإذا لم يتمكن التطبيق من تحديد طبيعة المكان الموجود فيه الشخص المرسل إليه الطلب، فإنه سيتم إرسال بيانات آخر مكان تم تحديده.

لذلك على مستخدمي تطبيق “تراستد كونتاكتس” التفكير أكثر من مرة قبل تحديد الأشخاص الذين سيضيفهم إلى قائمة “الأشخاص الموثوق فيهم”، لأن معرفة المكان الموجود فيه أي شخص في لحظة ما يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم أو تعرضه لأخطار عديدة أخرى. ( DPA )

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