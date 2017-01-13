” كسروا رقبتي و أنفي ” .. هولندا : لاجئ مسيحي يتحدث عن اعتداءات تعرض لها من قبل لاجئين مسلمين و يطالب بالفصل بين الديانات

تحدث لاجئ مسيحي في هولندا عن حياة اللاجئين المسيحيين في مراكز اللجوء، وعند الصعوبات التي يتعرضون لها.

وقال الباكستاني نافيد (40 عاماً)، بحسب ما نشر موقع “ايفاناليس اومروب” التابع لهيئة الإذاعة الهولندية : “عندما كنت في أول مركز لجوء سألت شخصاً ما إذا كان يريد الذهاب معي للكنيسة فأجابني .. لا تسألني هذا السؤال مرة أخرى وإلا سأقضي عليك”.

وأضاف نافيد : “عشت في أحد الكامبات مع شخص مسيحي وآخر مسلم، في غرفة واحدة .. عندما كنا نقرأ الإنجيل، كان المسلم يرفع صوت الموسيقى عالياً، وكان أحياناً يضع زجاجة كحول فوق الإنجيل .. وكان لديه مجموعة من الأصدقاء يقولون لنا أشياء باللغة العربية ويربتون على كتفنا”.

وتابع : “في إحدى المرات كنا ندرس الإنجيل فجاء المسلم مساء وهو مخمور وهددنا بالقتل، قبل أن تأتي الشرطة وتنقله إلى مبنى آخر”.

وتحدث نافيد عن تجربة أخرى عاشها من جزائري و 3 لاجئين آخرين لم يذكر جنسياتهم، شاهدوا صليباً في رقبته فطالبوه بخلعه، وعندما رفض أهانوه وضربوه، وكسروا أنفهم ورقبته”.

ونقل الموقع عنه قوله : “اعتقدت أنني سأجد السلام في هولندا المسيحية، لكننا ما زلت أعيش خائفاً .. يوجد الكثير من المسلمين في مركز اللجوء الذي أتواجد فيه، وقد وقف إلى جانبي العديد منهم بعد ما حصل لي”.

وختم : “هل يوجد حل؟ .. نعم الحل هو في فصل المسلمين عن المسيحيين بحيث يستطيع كل منهم ممارسة حريته الدينية كما يشاء”.

عكس السير