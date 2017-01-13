كلوب ثامن أكثر المدربين حصداً للنقاط في 50 مباراة بإنكلترا

احتل الألماني يورغن كلوب مدرب نادي #ليفربول المركز الثامن بين المدربين الذين عملوا في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ إنطلاقه في موسم 1992-1993 باحتساب حصيلة النقاط التي جمعها من مبارياته الخمسين الأولى في ” البريميرليغ”، وذلك بحسب ما أورده موقع “أوبتا ” المتخصص في الإحصائيات الرياضية .

وكان كلوب قد تولى الإشراف على الجهاز الفني لـ “الريدز ” في شهر أكتوبر من عام 2015 وحتى شهر يناير الجاري، حيث خاض مباراته رقم 50 ضد نادي سندرلاند ليحصد النقطة رقم 92 في مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما جمع هذا الرصيد النقطي اثر تحقيقه لـ 26 انتصارًا منها 13 انتصارًا في الموسم الجاري الذي دشنه بقوة قبل ان تتراجع مؤخراً نتائج الفريق نوعًا ما .

وبرصيد 92 نقطة يحتل الفني الألماني المركز الثامن، بينما يبقى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الأول برصيد 126 نقطة حصدها مع نادي تشيلسي في تجربته الأولى النادي اللندني من عام 2004 وحتى عام 2007 ، يليه الإيطالي كارلو انشيلوتي الذي حصد مع “البلوز” 114 نقطة من عام 2009 وحتى عام 2010 ، وفي المركز الثالث يتواجد التشيلي مانويل بيليغريني برصيد 110 نقاط حصدها مع نادي مانشستر سيتي من عام 2013 وحتى عام 2016 ، فيما حل رابعاً الإسكتلندي السير اليكس فيرغسون عندما كان مدرباً لنادي مانشستر يونايتد برصيد 103 نقاط ، وجاء خامساً الإيرلندي ديفيد أوليري برصيد 100 نقطة مع نادي ليدز يونايتد ثم سادساً الإنكليزي كيفن كيغان برصيد 99 نقطة مع نادي نيوكاسل، بينما حل سابعاً وأخيراً الهولندي لويس فان غال الذي حصد 94 نقطة مع نادي مانشستر يونايتد.

ووفقاً لصحيفة إيلاف، يحتل الألماني يورغن كلوب المركز الثالث من حيث عدد الانتصارات التي حققها بعد 50 مباراة في تاريخ نادي ليفربول بعدما قاد “الريدز” لتسجيل 26 انتصارًا، فيما يحتل المركز الأول الإسكتلندي كيني دالغليش بـ 30 انتصارًا ثم يأتي ثانياً الأسطورة الإسكتلندية بيل شانكلي بـ 27 انتصارا .

هذا وتفوق المدرب الألماني على أسماء لامعة في تاريخ قلعة ” الآنفيلد رود ” لعلى أبرزهم الإيقونة الإنكليزي بوب بيزلي الذي حقق 24 انتصارًا في 50 مباراة، وهو الذي جعل “الريدز” يهيمن على الساحة الأوروبية قبل المحلية.

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