” كوالكوم ” تطلق معالجها الجديد للأجهزة الجوالة

كشفت شركة #كوالكوم النقاب عن معالج فائق التقنية للأجهزة الجوالة يعتمد على معمارية 10 نانومتر الصغيرة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إس إس” بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأوضحت شركة كوالكوم أن المعالج “سناب دراغون 835” يمتاز بفعالية استهلاك الطاقة بوضوح (25%) مقارنة بأرقى المعالجات السابقة مثل “سناب دراغون 820″، الذي يعتمد على معمارية 14 نانومتر، علاوة على أن المعالج الجديد يتمتع بأبعاد مدمجة.

ويشتمل معالج “سناب دراغون 835” الجديد على وحدة المعالجة المركزية CPU الخاصة به (Kyro 280) والمزودة بثمانية أنوية معالجة، والتي يمكن أن تعمل بسرعة تصل إلى 2.45 غيغاهرتز.

ويشتمل المعالج أيضاً على وحدة معالجات الرسوميات Adreno-540، والتي تدعم تشغيل نظارات الواقع الافتراضي (VR) والمحتويات ذات دقة الوضوح الفائق 4K وعمق ألوان 10 بت وصوتيات 3D.

ويدعم المعالج الجديد مودم Gigabit X16-LTE ,وحدة شبكة اللاسلكية ac أو ad إلى جانب تقنية البلوتوث ومعالج إشارة الصوت (Hexagon 682 DSP).

ومن المقرر طرح المعالج Snapdragon 835 في هواتف أندرويد وكذلك الأجهزة الجوالة المزودة بنظام ويندوز 10 الجديد خلال النصف الأول من العام الجاري. ( DPA )

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