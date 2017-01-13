كيري واثق من التزام إدارة ترامب بالمبادئ الحالية فيما يخص الأمن الإقليمي

عبر جون كيري وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته، عن ثقته في أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستلتزم بالمبادئ عينها التي اتبعتها إدارة الرئيس باراك أوباما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي.

وفي إشارة إلى النزاع بشأن بحر الصين الجنوبي قال كيري الجمعة أمام جمهور في جامعة بمدينة هانوي الفيتنامية إنه ينبغي للدول الكبيرة والصغيرة الامتناع عن الاستفزاز مشدداً على ضرورة حل أي نزاع سلمياً وفقاً للقانون الدولي.

وجاءت تعليقات كيري في أعقاب تصريحات لركس تيلرسون المرشح لتولي وزارة الخارجية في إدارة ترامب قال فيها إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تبعث بإشارة واضحة إلى الصين بأن إنشاءها جزراً في بحر الصين الجنوبي يجب أن يتوقف كما يجب ألا يسمح لبكين بالوصول لهذه الجزر. (REUTERS)

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