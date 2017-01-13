” لدغة بعوضة ” تتسبب في إعاقة دائمة لطفلة تايلاندية

تسببت لدغة بعوضة في إعاقة طفلة عمرها عامين وعدم قدرتها على المشي أو الحركة، كما أدت إلى إصابتها بمرض نادر في جلدها، يبدو وكأنه تعرض لحروق شديدة.

وبحسب رواية أهل الطفلة المصابة القاطنة في تايلاند، فإن “مومو” تعرضت منذ عامين، أي منذ ولادتها إلى لدغة بعوضة وصفوها بأنها “مصاص دماء”، ثم تطورت لديها الإصابة وتفاقمت مسببة لها التهابات وجروح وحكة في جلدها كما لو أنه “محروقاً”، منتشراً في جميع أنحاء جسدها الصغير.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، على الرغم من ذهابها إلى المستشفى وتلقيها العلاج المناسب ضد اللدغة، واعتقاد الأطباء حينها أنها تعافت، إلا أن الأمر ازداد سوءاً، ويبدو أنه مع لدغة البعوضة انتقل لعابها داخل الجلد، مفرزاً استجابة مناعية في خلايا الدم البيضاء تسمى ابيضاض الدم النقوي المزمن، الذي انتشر بسرعة داخل الجسم، مسبباً بقعاً حمراء متكتلة على الجلد مثيرة لحكة شديدة، وتسبب لبعض الأشخاص بثور مملوءة بسائل، وتجعلهم أكثر عرضة للعدوى الفيروسية.

وبشكل عام معظم لدغات البعوض لا ينتج عنها إصابات خطيرة، وتتحسن في غضون بضعة ساعات أو حتى أيام، ولكن هناك بعض المناطق والأماكن في العالم ينتشر فيها بعوضاً يسبب أمراض خطيرة جداً مثل الملاريا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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