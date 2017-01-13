” مايكروسوفت ” تحظر محتويات ” فلاش بلاير ” في متصفحها

أعلنت شركة #مايكروسوفت أن متصفحها “إيدج” سيقوم بحظر معظم محتويات الفلاش مستقبلاً، ويتم تشغيلها فقط حسب رغبة المستخدم.

وعللت الشركة الأمريكية سبب إقدامها على هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز الأمان والاستقرار وسرعة متصفح الإنترنت المتوفر ضمن نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10.

ويمكن للمستخدم تجريب هذه التعديلات الجديدة على متصفح “إيدج” من خلال الاطلاع على أحدث إصدارات المعاينة للمتصفح، وأكدت الشركة الأمريكية أن هذه التعديلات ستكون متوفرة لجميع مستخدمي ويندوز 10 عندما يتم إطلاق تحديث Creator خلال فصل الربيع المقبل.

وتهدف الشركات العالمية من خلال الحظر المفروض على محتويات فلاش بلاير إلى تجنب الثغرات الأمنية، التي يكثر ظهورها في برنامج الملتيميديا من أدوبي، بالإضافة إلى تشجيع المطورين على اللجوء إلى استعمال التقنيات الأخرى.

وإلى جانب شركة مايكروسوفت قامت العديد من الشركات العالمية الأخرى بحظر محتويات فلاش بلاير، مثل شركة موزيلا مع برنامج البريد الإلكتروني Thunderbird، وشركة أبل مع متصفح سفاري الشهير وكذلك شركة غوغل في المتصفح كروم. ( DPA )

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