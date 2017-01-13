متحف جديد بقيمة مليار دولار لأعمال مخرج ” حرب النجوم “

من المقرر أن تستضيف لوس أنجليس متحفاً جديداً يضم أعمال مخرج أفلام حرب النجوم، جورج لوكاس، بحسب ما أعلن مجلس إدارة المتحف .

وسيعرض المتحف المسمى “لوكاس ميوزيام أوف ناراتيف آرت” مجموعة من الأعمال الفنية الشخصية للوكاس فضلاً عن تذكارات سينمائية.

وسوف تشمل المعروضات أشرطة سينمائية لرسوم متحركة من أفلام ديزني القديمة والنموذج الأصلي للسفينة الفضائية الأسطورية “ميلنيوم فالكون” التي ظهرت في أفلام حرب النجوم، بحسب الموقع الإلكتروني للمتحف.

ووعد لوكاس بمليار دولار ضمن تمويلات المتحف بما في ذلك الأعمال الفنية وتكاليف البناء ومنحة بقيمة 400 مليون دولار على الأقل، بحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز. ( DPA )

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