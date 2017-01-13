مورينيو : أولد ترافورد سيتحول لمسرح كوابيس ليفربول

من المخاطرة دائماً استفزاز جماهير فريقك، لكن المدرب #جوزيه_مورينيو طالب مشجعي مانشستر يونايتد بألا تكون زيارة الغريم ليفربول إلى ملعبهم أولد ترافورد أشبه بزيارة لمسرح عندما يلتقيان في قمة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد المقبل.

ووجد جمهور ليفربول، الذي لا يحتاج لتوصية من أجل إزعاج يونايتد بتشجيعه الحماسي في زياراته لإستاد آنفيلد، أنه من المضحك أن يدعو مورينيو جماهيره لهذا الأمر.

لكن يوجد بالطبع ما يدعو مورينيو لإلقاء اللوم على مشجعيه، إذ بدا بوضوح أن صوت تشجيعهم خافت خلال الفوز 2-0 على هال سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية، الثلاثاء الماضي.

وقال مورينيو: “أشعر بأن مباراة الأحد مميزة لجماهير يونايتد لذا أدعوهم لأن لا يجعلوها مثل زيارة للمسرح.. تعالوا لتلعبوا معنا”.

ويأمل المدرب البرتغالي أن يتحول أولد ترافورد المعروف باسم “مسرح الأحلام” إلى “مسرح كوابيس” لليفربول.

وإذا حفز جمهور يونايتد لاعبيه لتحقيق الفوز العاشر على التوالي بجميع المسابقات سيقلص الفريق الفارق مع ليفربول، المتألق هذا الموسم والمرشح للفوز باللقب، إلى نقطتين فقط. ( reuters )

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