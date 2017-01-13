وزير الدفاع التركي: مذكرة التفاهم مع روسيا تهدف لسلامة الطيران في سوريا

قال وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، إن بلاده وقعت مع روسيا مذكرة تفاهم لضمان سلامة الطيران خلال العمليات في سوريا، ولتفادي وقوع أي حادث غير مرغوب فيه.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال حضوره مراسم توقيع وزارته اتفاقية مع وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركية بشأن “تعاون الأمن السيبراني”، الجمعة في العاصمة أنقرة.

وأضاف إشيق: أن المذكرة “تتضمن التنسيق مع روسيا، حيث جرى بموجبها اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث مواجهة بين العناصر الجوية لتركيا وروسيا والنظام السوري في سوريا”.

وكانت رئاسة هيئة الأركان التركية، أعلنت مساء الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي، لتنسيق الطلعات الجوية لكلا البلدين فوق الأراضي السورية، بهدف ضمان سلامة الطيران ومنع وقوع حوادث غير مرغوب بها.

وأوضح بيان صارد عن رئاسة الأركان، الخميس، أن القوات المسلحة التركية عقدت سلسة اجتماعات مع الاتحاد الروسي، حول تنسيق الطلعات الجوية فوق الأراضي السورية، مؤكدا أنه في ختام الاجتماعات، وقّع وفدا رئاسة أركان البلدين، مذكرة تفاهم اليوم في العاصمة الروسية موسكو في هذا الإطار.

وشدد على أن “الهدف من مذكرة التفاهم، هو تحديد آليات التعاون، وتنسيق سلامة الطيران للمقاتلات التابعة للقوات المسلحة التركية والروسية، أثناء قيامهما بهجمات ضد أهداف إرهابية”.(ANADOLU)

عكس السير