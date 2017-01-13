وفد كردي يزور واشنطن لبحث فتح ” مكتب للإدارة الذاتية ” هناك

قالت صحيفة “الحياة”، اليوم الجمعة، إن وفداً كردياً ضمن «مجلس سورية الديموقراطي» قام بزيارة واشنطن.

ونقلت عن مسؤول كردي قوله إن الوفد يضم رئيسة المجلس الهام أحمد (الصورة) وبسام اسحاق وأنهما سيلتقيان المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكغورك ومسؤول الشرق الاوسط في مجلس الأمن القومي روبرت مالي، لافتاً إلى أن الادارة الأميركية «تدرس في شكل ايجابي» طلب الادارة الذاتية فتح مكتب لها في واشنطن وان المحادثات ستتناول البعد السياسي في العلاقة الثنائية وتطورات معركة الرقة وطرد «داعش» منها بمشاركة «قوات سورية الديموقراطية» التي من المقرر أن تنتهي مرحلتها الثانية في منتصف الشهر المقبل و «إحكام عزل الرقة عن محيطها» تمهيداً للمرحلة اللاحقة التي تتضمن بحث تحرير الرقة والأطراف المشاركة في المعارك والمشاركة في حكم الرقة في «اليوم التالي» لما بعد تحريرها.

وأثارت زيارة الوفد الكردي غضب أنقرة، إذ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه لا يحق لأحد أن يزعم أن «وحدات حماية الشعب» الكردية الذراع العسكرية لـ «الاتحاد الديموقراطي» ليست لها صلات بالمسلحين الأكراد في تركيا، أي «حزب العمال الكردستاني»، بعدما أعاد الجيش الأميركي نشر بيان على موقع «تويتر» لتحالف «قوات سورية» نفى وجود صلة بـ «حزب العمال الكردستاني» الذي تعتبرة أنقرة «تنظيماً ارهابياً».

وتزامن هذا مع اقتراب موعد قيام وفد من الادارة الذاتية الكردية السورية بزيارة الى القاعدة الروسية في حميميم غرب سورية لاجراء حوار مع ممثلي النظام.

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