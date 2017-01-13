يوفنتوس يتعاقد مع المدافع الشاب ماتيا كالدارا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن تعاقده رسمياً مع المدافع الشاب ماتيا كالدارا قادماً من صفوف أتالانتا مقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 ملايين أخرى كمتغيرات.

ووقع كالدارا (22 عاماً) عقداً يمتد حتى يونيو (حزيران) 2021، ولكنه سيظل لعام ونصف مقبلين في صفوف أتالانتا حتى يونيو 2018.

وأفاد النادي في بيان له: “يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أنه أتم الاتفاق مع نادي أتالانتا لامتلاك الحقوق الرياضية للاعب ماتيا كالدارا مقابل 15 مليون يورو تدفع على أربعة أقساط”.

وأضاف البيان: “من الممكن أن ترتفع قيمة الصفقة بدفع 6 ملايين أخرى في حالة تحقيق بعض الشروط الموجودة بالعقد”.

وبالتعاقد مع أحد أبرز لاعبي الدوري الإيطالي “السيري آ” خلال النصف الأول، قطع “البانكونيري” خطوة كبيرة في تجديد شباب خط دفاعه بلاعب سيكون أحد ركائزه في المستقبل.

ونشأ كالدارا في صفوف الناشئين لأتالانتا، وبعدما لعب لموسمين على سبيل الإعارة بين فريقي تراباني وتشيزينا، في الدرجة الثانية، بات أحد اللاعبين الأساسيين في فريق مدينة بيرغامو، حيث خاض معه 11 مباراة في الدوري وأحرز 3 أهداف.

ويعد كالدارا ثاني صفقات يوفنتوس خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد التعاقد مع لاعب الوسط الفنزويلي توماس رينكون مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري من صفوف جنوى. ( EFE )

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