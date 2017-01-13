200 طالب هولندي يتبرعون بمساعدة اللاجئين على تعلم اللغة الهولندية

تلقى مركز اللغات في جامعة “اراسموس”، بهولندا، حوالي 200 طلب من طلاب هولنديين ليساعدوا اللاجئين في دراسة اللغة الهولندية

ووفق ما أوردت مجلة “اراسموس”، وترجم عكس السير، فإن المركز سيربط بين هؤلاء الطلاب، واللاجئين الذين يرغبون بدروس مكثفة.

وقالت “ماريون مينتين”، إحدى المسؤولات عن تنظيم هذه الدروس : “نحن فرحون جدا بهذا العدد من طلبات الانضمام، ونحتاج لهذا النوع من التدريس لأن اللاجئين يقولون إنهم يحتاجون للتدرب على ممارسة اللغة، ففي محيطهم يتكلمون اللغة الهولندية قليلاً جداً، ومن الجيد ان يكون هناك شخص للتحدث معه باللغة الهولندية لمدة ساعة أسبوعياً”.

وبدأت هذه الدورات في تشرين الأول الماضي، وهي مخصصة لحملة الشهادات من اللاجئين.

وتبدأ الدورس “من الصفر”، وهي مكثفة لمساعدة اللاجئين على متابعة دراستهم أو البدء بالعمل، بأسرع وقت.

وختمت مينتين بالقول : “نختار بعناية اللاجئين الذين لديهم القدرة على التعلم بشكل سريع”.

عكس السير