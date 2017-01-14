أسلمت و حاولت الوصول إلى سوريا .. إعتقال هولندية على الحدود التركية البلغارية و إعادتها إلى بلادها

اعتقلت امرأة هولندية في بلغاريا، بطلب من هولندا، لتفشل في محاولة الوصول إلى سوريا.

وقالت وسائل إعلام هولندية، بحسب ما رصد عكس السير، إن المرأة (33 عاماً) اعتقلت على الحدود مع تركيا، عندما كان تحاول العبور بسيارتها، لتكمل طريقها إلى سوريا، وفق ما ذكرت السلطات التي كانت قد وضعتها تحت المراقبة، في وقت سابق.

وتمت إعادة المرأة (ليكا هيلينا – ايندهوفن) إلى هولندا، وإخضاعها للتحقيق واتهامها بالسعي للانضمام لمنظمة إرهابية.

وأفادت صحيفة “نو” الهولندية بأن المرأة قالت للقاضي إنها اعتنقت الإسلام، و ما زالت محاكمتها مستمرة.

عكس السير