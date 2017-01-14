ألمانيا : إرتفاع عدد ” العناصر الخطرة ” المنتمية لليسار المتطرف

رصدت الحكومة الألمانية ارتفاعا طفيفا في عدد الأفراد الذين تصنفهم السلطات الأمنية على أنهم من العناصر الخطرة في التيار اليساري المتطرف مقارنة باليمين المتطرف.

وذكرت صحف شبكة ألمانيا التحريرية الإعلامية، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، استنادا إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، أن الحكومة الاتحادية سجلت مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، 130 شخصا من العناصر الخطيرة أمنيا و”الأفراد ذوي صلة” المصنفين في فئة الجرائم ذات الطابع السياسي اليساري، مقابل 126 من العناصر الخطيرة أمنيا و”الأفراد ذوي صلة”، في فئة الجرائم ذات الطابع السياسي اليميني.

وتعرّف السلطات الأمنية “الخطيرين” بالأفراد الذين لديهم استعداد لارتكاب جرائم خطيرة ذات طابع سياسي، بينما تعرف “الأفراد ذوي الصلة” بالداعمين لتلك الجرائم أو مرتكبي جرائم ذات طابع سياسي.

واتهمت مارتينا رينر، النائب البرلمانية عن حزب “اليسار” الحكومة الألمانية بالاستهانة بخطر اليمين المتطرف في ظل تزايد كبير للجرائم ذات الطابع العنصري واليميني المتطرف وإصدار نحو 600 أمر اعتقال بحق نازيين جدد.

وفي فئة “الإرهاب الإسلاموي”، حسب وصفها، سجلت السلطات الألمانية 547 شخصا خطيرا أمنيا و366 فردا ذا صلة. (DPA-RT)

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