ألمانيا : عدد اللاجئين الذين يتلقون المساعدات المالية من الدولة ازداد بنسبة 113 %

قال موقع فوكوس الألماني إن أزمة اللاجئين تركت بصمتها على ألمانيا بعد تقديم 800 ألف شخص طلبات لجوء العام الماضي في ألمانيا.

وأشار الموقع إلى أن عدد اللاجئين الذين يتلقون المساعدات المالية من الدولة ازداد بنسبة 113 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وبحسب الوكالة الاتحادية للتشغيل فقد حل السوريون في مقدمة اللاجئين الذين يتلقون المساعدات المالية وثم العراقيون والأفغان.

وأظهرت بيانات الوكالة الاتحادية للتشغيل، بحسب ما ترجم عكس السير، ارتفاع عدد المستفيدين من المساعدات المالية من بلدان غير أوروبية.

وقال الموقع إنه في تشرين الأول الماضي تلقى 560 ألف شخص مساعدات مالية شهرية بقيمة 404 يورو ومنذ كانون الثاني تم رفع المساعدات إلى 409 يورو.

وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل فقط اللاجئين فحسب بل تشمل أيضا المهاجرين الذين جاؤوا من خلال هجرة العمالة العادية أو لم شمل الأسرة.

وقال إن إجمالي العاطلين عن العمل الذين تقاضوا مساعدات مالية في ألمانيا العام الماضي وصل إلى 5.9 مليون شخص ومن بين 4.5 مليون مواطن ألماني.

وذكر الموقع أن أكبر مجموعة من اللاجئين المستفيدين من المساعدات المالية هم السوريون، حيث ارتفع عددهم بواقع 257000 أي ما يقرب من 370000 سوري.

وأضاف أن هذه الزيادة وصلت إلى ستة أضعاف مقارنة بشهر يناير كانون الثاني 2015.

أما العراقيون فحلوا في المرتبة الثانية حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 78000 ثم تلاهم الأفغان بـ 40000 شخص.

عكس السير