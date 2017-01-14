إشبيلية يطالب بمعاقبة قائد ريال مدريد ( فيديو )

طالب نادي إشبيلية، ثاني الدوري الإسباني، رسميا من رابطة الليغا اتخاذ العقوبات اللازمة ضد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بسبب طريقة احتفاله بهدفه من ركلة جزاء في تعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق في إياب دور الـ16 لكأس الملك، يوم الخميس الماضي.

وقال النادي في بيان رسمي، إنه يطالب بتوبيخ وعقاب راموس على تصرفاته الغريبة تجاه الجماهير عقب تنفيذه ركلة جزاء على طريقة “بانينكا” من فوق الحارس ديفيد سوريا في إياب دور الـ16.

ويصف بيان إشبيلية ما فعله راموس بالتحريض على العنف، وهو ما لا تسمح به لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإسباني.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، حقق ريال مدريد رقما قياسيا إسبانيًا بعدم الهزيمة في 40 مباراة متتالية في كل البطولات، بعدما تعافى من تأخره بفارق هدفين ليتعادل 3-3 مع مضيفه إشبيلية بفضل هدف متأخر من كريم بنزيما ويتأهل إلى دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

وتأخر ريال مدريد 3-1 في الدقيقة 77، لكن القائد راموس قلص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد أن تعرض كاسيميرو للعرقلة من ماتياس كرانفيتر داخل منطقة الجزاء.

وفيما يلي نص بيان إشبيلية:

إشبيلية يرغب في تقديم طلب رسمي لرابطة الليغا للتنديد بما فعله السيد سيرجيو راموس في أثناء احتفاله بعد الهدف في مباراة الخميس فيما يمكن اعتباره مخالفا للقواعد التأديبية.

كما يدين إشبيلية بقوة الهتافات التي رد بها جزء من جماهيره والتأكيد على التزامه بالقضاء على العنصرية والتعصب والعنف في الملاعب.

وحاول راموس استفزاز جماهير إشبيلية بالتوجه نحوها للاحتفال بهدفه عبر الإشارة اليها ثم الدوران إلى الخلف والإشارة إلى اسمه الموجود على ظهر القميص.

ومن المتوقع أن تشتعل الأجواء بين الفريقين مجددًا عندما يستضيف إشبيلية فريق ريال مدريد، متصدر الدوري مجددًا، غدا الأحد، لكن هذه المرة في الليغا.

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