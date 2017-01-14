إقالة مسؤول برشلوني بسبب انتقاده لميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء امس الجمعة، إقالة بيري خراتاكوس، مدير العلاقات العامة للنادي الكاتالوني، بعد تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها بطريقة غير مباشرة نجم الفريق الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبرر نادي برشلونة في بيان له قرار إقالة خراتاموس لإعراب هذا الأخير”عن رأي شخصي لا يتطابق مع رأي النادي، بعد قرعة كأس ملك إسبانيا”.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، كان خراتاكوس قد قال في تصريحات صحفية، صبيحة الجمعة، رداً على سؤال عن رأيه في ميسي، ومساهمته في الفوز على أتليتك بيلباو، في الدور ثمن نهائي لكأس الملك: “لم يكن فقط ميسي، ميسي هو واحد من اللاعبين المهمين في الفريق، ولكنه ليس كل الفريق”.

وأضاف: “بدون وجود إنييستا ونيمار وبيكيه، لن يظهر ميسي بهذه الكفاءة”.

وكانت إذاعة “راك 1” الكتالونية قد كشفت، قبل اصدار القرار الرسمي، عن نية نادي برشلونة بإقالة مدير العلاقات العامة وذلك كإشارة لدعم ليونيل ميسي من تصريحات خراتاكوس المثيرة للجدل.

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