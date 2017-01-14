إيران : الاتفاق النووي لا يمكن مراجعته أو تغييره

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بأن الاتفاق النووي لا يمكن مراجعته أو تغييره، موجها النصيحة للمرشح لتولي منصب وزارة الخارجية الامريكية ركس تيلرسون بالتأني في تصريحاته كي لا يضطر لتغييرها في حال المصادقة على تولى المنصب .

وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء فارس، نشرته السبت ، رداً على التصريحات الأخيرة، التي أدلى بها المرشح لتولي حقيبة الخارجية الاميركية الذي دعا إلى مراجعة الاتفاق النووي والتوافقات المتعلقة بها وآليات التحقق من الصدقية والتزام إيران بالاتفاق، قال قاسمي، إن الاتفاق النووي اتفاق دولي ليس بين إيران والولايات المتحدة فقط، بل هو اتفاق بين إيران ومجموعة “1+5″ والاتحاد الاوروبي وقد حظي بتاييد منظمة الأمم المتحدة أيضاً.

وأضاف، أن سائر اعضاء مجموعة “1+5″ وإيران أكدوا بصوت واحد على تنفيذ هذا الاتفاق متعدد الأطراف والدولي وهم مصرون على تنفيذه الكامل والدقيق. وتابع قائلاً، إنه من الأفضل لشخص لم يتول المسؤولية لغاية الآن أن يفكر جيداً بنتيجة وتداعيات تصريحاته قبل أن يصبح في موقع المسؤولية.

كما أكد قاسمي بالقول”إننا صبورون وننتظر لنرى من يتول مسؤولية وزارة الخارجية الأمريكية،ومن ثم سنحكم على أدائه وتصريحاته بصورة نهائية.”

يذكر أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان وصف خلال حملته الانتخابية الاتفاق النووي المبرم بين إيران مجموعة 1+5(الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا والمانيا وبريطانيا) بالـ”كارثي” وهدد بالغائه .

ورداً على تهديد ترامب ، قال مرشد الثورة الإسلامية اية الله على خامنئي إنّ إيران “ستحرق” الاتفاق النووي إذا انتهكه الطرف الآخر واستمر البعض في التهديد بـ”تمزيقه”. (DPA)

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