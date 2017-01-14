الأركان التركية : 1518 قتيلاً من ” داعش ” منذ بدء عملية درع الفرات

أعلنت هيئة الأركان التركية، اليوم السبت، أن عملية درع الفرات شمالي سوريا، أسفرت حتى اليوم، عن مقتل ألف و518 إرهابيًا من تنظيم “داعش”، و295 من منظمة “بي كا كا/ ب ي د”.

جاء ذلك في بيان أسبوعي صادر عن رئاسة الأركان، حول العمليات العسكرية المستمرة.

وأشار البيان، إلى “بلوغ القوات المشاركة في (درع الفرات) الأحياء الغربية والشمالية الخارجية لمدينة الباب بمحافظة حلب شمالي سوريا، في إطار عملية (الباب) التي انطلقت في 9 ديسمبر/ كانون أول الماضي”.

وذكر أن “عملية درع الفرات، التي أطلقتها الجيش التركي 24 أغسطس/ آب الماضي، أسفرت عن مقتل ألف و518 إرهابيا من داعش، و250 جريحًا و7 أسرى”.

وأضاف أن “العملية أسفرت أيضًا عن مقتل 295 إرهابيًا من “بي كا كا/ ب ي د”، و4 جرحى و11 سلموا أنفسهم”.

وأوضح البيان أن “العملية أسفرت أيضًا عن إلقاء ألف و233 قنبلة على ألف 141 هدفًا، وإبطال مفعول ألفين و845 عبوة ناسفة، وتفكيك 43 لغمًا أرضيًا”. (ANADOLU)

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