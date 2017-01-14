الدوري الإنكليزي : توتنهام في المركز الثاني مؤقتاً و آرسنال يستعيد توازنه

واصل توتنهام ثالث الموسم الماضي انتفاضته وانتزع المركز الثاني موقتا بفوزه الساحق على ضيفه وست بروميتش البيون 4-صفر، السبت على ملعب “وايت هارت لاين” في لندن، في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وهو الفوز الثالث عشر لتوتنهام هذا الموسم والسادس تواليا منذ خسارته امام مضيفه مانشستر يونايتد صفر-1 في المرحلة الخامسة عشرة في 11 كانون الاول/ديسمبر.

ورفع الفريق اللندني رصيده الى 45 نقطة وبات يتقدم بفارق نقطة عن جاره ارسنال الذي سحق مضيفه سوانسي 4-صفر وليفربول الذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد الاحد في ختام المرحلة، وبفارق 3 نقاط عن شريكه السابق في المركز الثالث مانشستر سيتي الذي يلعب غدا ايضا مع مضيفه ايفرتون.

وسيحل توتنهام ضيفا على مانشستر سيتي السبت المقبل.

كما شدد توتنهام الخناق على جاره اللندني تشلسي المتصدر الذي يلعب مع مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب في وقت لاحق السبت، اذ قلص الفارق بينهما الى 4 نقاط موقتا.

وكان توتنهام وضع في الخامس من كانون الثاني/يناير، حدا للانتصارات المتتالية لتشلسي عند 13، وفاز عليه 2-صفر في ختام المرحلة العشرين.

وتجمد رصيد وست بروميتش ألبيون عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وفرض المهاجم الدولي هاري كاين نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة اهداف “هاتريك” في الدقائق 12 و77 و82، بينما اتى الهدف الرابع من المدافع غاريث ماكاولي خطأ في مرمى فريقه (26).

وفرض توتنهام افضليته على المباراة باكملها وكان في امكانه الخروج فائزا باكثر من ضعف الغلة لولا تألق الحارس بن فوستر.

ومنح كاين التقدم لتوتنهام عندما تلقى كرة من الدنماركي كريستيان اريكسن داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها بيمناه على يمين الحارس بن فوستر (12). واضاف توتنهام الهدف الثاني عندما سدد اريكسن كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بقدمي المدافع الايرلندي الشمالي ماكاولي وخدعت الحارس فوستر (26).

وسجل ديلي الي هدفا الغاه الحكم بداعي التسلل (30).

وتابع توتنهام افضليته في الشوط الثاني، وعزز بهدف ثالث حمل توقيع كاين ايضا اثر تمريرة عرضية من المدافع كايل ووكر سددها على الطائر بيمناه من نقطة الجزاء على يمين فوستر (77).

واضاف كاين هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه بتسديدة طائرة من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة ساقطة رائعة من ديلي الي (82).

ولحق ارسنال بليفربول الى المركز الثالث مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه سوانسي 4-صفر ايضا.

واستعاد الفريق اللندني توازنه بعد سقوطه في فخ التعادل امام بورنموث، ورفع رصيده الى 44 نقطة.

وكان سوانسي سيتي كان صاحب الافضلية، لكن ارسنال نجح في افتتاح التسجيل عبر هدافه الفرنسي اوليفييه جيرو الذي استغل كرة رأسية للدولي الالماني مسعود اوزيل ارتدت من المدافع ايلفي ماوسون فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي (37).

وتحسن اداء ارسنال كثيرا في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثان عندما تلقى النيجيري اليكس ايوبي كرة داخل المنطقة فسددها قوية ارتطمت بقدم المدافع جاك كورك وعانقت شباك حارس المرمى اللندني السابق البولندي لوكاس فابيانسكي (54).

واستفاد ارسنال ايضا من النيران الصديقة لتسجيل الهدف الثالث عندما خدع كايل ناوتون حارس مرماه بتحويله تمريرة عرضية لايوبي داخل المرمى (67).

واختتم الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز المهرجان بهدف رابع من تسديدة من داخل المنطقة (73)، رافعا رصيده الى 14 هدفا في صدارة لائحة الهدافين الى جانب مهاجم تشلسي الدولي الاسباني دييغو كوستا.

وفاز وست هام يونايتد على جاره كريستال بالاس بثلاثية نظيفة سجلها الجزائري سفيان فغولي (68) واندي كارول (79) والارجنتيني مانويل لانثيني (86)، وبيرنلي على ساوثمبتون بهدف وحيد سجله جوي بارتون في الدقيقة 78.

وحول هال سيتي تخلفه امام ضيفه بورنموث بهدف لجونيور ستانيسلاس (3 من ركلة جزاء) الى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها الاوروغوياني ابيل هرنانديز (32 و50) وتايرون مينغز (62 خطأ في مرمى فريقه).

وعاد ستوك سيتي بفوز ثمين على حساب مضيفه سندرلاند 3-1. وتقدم الضيوف بثلاثية للنمسوي ماركو ارناوتوفيتش (15 و22) والعملاق بيتر كراوتش (34)، وسجل جيرماين ديفو هدف الشرف لاصحاب الارض (40).

وتعادل واتفورد مع ميدلزبره صفر-صفر. ( AFP )

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 49 نقطة من 20 مباراة

2- توتنهام 45 من 21

3- ارسنال 44 من 21

4- ليفربول 44 من 20

5- مانشستر سيتي 42 من 20

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