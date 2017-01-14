الذهب يتحول للصعود مع نزول الدولار و يقترب من أعلى سعر في 7 أسابيع

تحولت أسعار الذهب للصعود يوم الجمعة لتستقر دون أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة من مستويات مرتفعة ويتجه المعدن لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

وارتفع الدولار وعوائد السندات في البداية بدعم من بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية عززت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام وربما في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق وفقا لما ذكره المتعاملون.

وبحلول الساعة 2009 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1197.99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن الأصفر 2.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1196.20 دولار للأوقية قبل عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين الذي ستغلق فيه السوق مبكرا.

وزاد سعر الذهب 6.5 بالمئة من مستوياته المتدنية التي بلغها في منتصف ديسمبر كانون الأول وسجل يوم الخميس أعلى مستوى له منذ 23 نوفمبر تشرين الثاني بعدما عقد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا لم يوضح فيه خططه الرامية لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. (REUTERS)

عكس السير