العثور على حيوانات لها وجوه ” قطط ” و أجساد ” فئران ” في جنوب إفريقيا

تم العثور على مخلوقات غريبة لها رؤوس قطط وأجساد فئران في مطبخ أحد المنازل في مدينة راستينبيرغ بجنوب إفريقيا، حيث قال السكان المحليون بأن هذه المخلوقات مسخت بهذا الشكل بسبب لعنة حلت عليها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال أصحاب المنزل الذي تم العثور على المخلوقات فيه، بأن شيئاً غريباً كان يحدث في منزلهم وأنهم سمعوا أصواتاً قادمة من حجرة المؤن ما دفعهم إلى تحري الأمر حيث عثروا على الحيوانات المشوهة عالقة خلف خزانة الخضار.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، عوضاً عن إنقاذها، قام أصحاب المنزل باستدعاء كاهن لإخراج الحيوانات المشوهة من خلف الخزانة وقتلها خارج المنزل ، وصرحت ناطقة باسم جمعية الرفق بالحيوان في جنوب إفريقيا معلقة على الحادث: ” كان يجب تسليم هذه الحيوانات للجمعية وعدم تصفيتها بهذا الشكل البشع.”

وأضافت “تم إبلاغنا بالحادث وتوجهنا على الفور إلى المكان، وتمكنا من الوصول وإنقاذ حيوانين من أصل ستة قبل أن يتم القضاء عليها. نقوم حالياً بالفحوصات اللازمة للتعرف على فصيلة هذه الحيوانات النادرة”.

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