الهند : العثور على 6000 ” سلحفاة ” في منزل مهرب

في حادثة هي الأولى من نوعها، ضبطت الشرطة الهندية أعداداً كبيرة من السلاحف في منزل مُهرّب كان ينوي نقلها إلى خارج البلاد والاتجار بها.

ونشرت الشرطة في بلدة أميثي الهندية، صوراً لآلاف السلاحف من أنواع مختلفة كان أحد المهربين ينوي نقلها إلى خارج البلاد. وبلغ عدد السلاحف التي تم العثور عليها في منزل المهرب نحو 6000 سلحفاة داخل عشرات الأكياس وعلى أرضية المنزل.

وقال ناطق باسم الشرطة المحلية بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “أنقذنا كمية كبيرة من السلاحف من موقع واحد فقط. نحن نقوم بالتحقيق والتحري مع المهرب ونقوم بالبحث عن أشخاص آخرين يقومون بتهريب السلاحف إلى خارج البلاد”. وأضاف “نحتفظ بالسلاحف في مكان آمن، وسنعيدها إلى موطنها قريباً”.

واعتقلت الشرطة شخصاً واحداً من المنزل أثناء اقتحامه بينما فر شخصان آخران من المكان. ومن المقرر أن يتم إعادة السلاحف إلى بيئتها الأصلية بعد الحصول على إذن من المحكمة.

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