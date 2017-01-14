بالفيديو .. طيار سعودي يوضح أسباب منع الطائرات من التحليق فوق الكعبة

كشف سعودي مختص بشؤون الطيران من خلال مقطع فيديو منشور، عن الأسباب التي تمنع الطائرات من التحليق فوق الحرم المكي، مفنداً عدداً من الأسباب الخاطئة.

وأوضح الكابتن طيار حسن الغامدي أن #الطائرات تمنع من التحليق فوق #مكة، وفق ما توضحه الممرات الجوية، مؤكداً أن الأسباب لا علاقة لها بوجود مجال مغناطيسي لا تستطيع الطائرات التحليق فوقه، أو ما قيل عن عدم وجود هواء في المنطقة فوق الحرم، بالإضافة لأسباب عديدة لا صحة لها.

ووفقاً لما نقلته صحيفة أنحاء السعودية، بيّن الغامدي أن سبب منع التحليق يتلخص في أمرين الأول هو أن الحرم المكي مخصص للمسلمين، بينما لا يمكن التحكم بهويات مَن يستقلون الطائرات، ولذا مُنع تحليقها تجنباً لوجود غير مسلمين يمرون بالمنطقة المحرمة عليهم.

أما السبب الثاني الذي قدمه الطيار السعودي أن مكة منطقة جبلية، ولذا تكون قريبة نسبياً من مدى تحليق الطائرات، وهو ما قد يسبب إزعاجاً وتشويشاً كبيراً لمِن يؤدون المناسك.

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