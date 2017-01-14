بالفيديو .. ” عنكبوت ” من نوع جديد يدهش العلماء بقدرته على البناء

اكتشف مجموعة من العلماء وأخصائيي الحشرات في الإكوادور، نوعاً جديداً ونادراً من #العناكب التي تقوم ببناء شبكة قوية غريبة من نوعها تشبه في بنيتها السياج.

وأظهرت لقطات مصورة رائعة، اثنين من هذه العناكب الصفر وهي تخرج من بيوضها إلى الحياة. إلا أن ما حير العلماء هو الشبكة الغريبة التي كانت تحيط بالبيوض والتي بنتها أنثى العنكبوت حول تلك البيوض.

وأظهر الفيديو الذي تم نشره على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الشبكة ذات البنية القوية التي تشبه السياج تحيط ببيوض العنكبوت، بالإضافة إلى بنية حريرية في وسط هذا السياج.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تعتبر هذه الظاهرة- التي تم تصويرها في حديقة باسوني الوطنية في الإكوادور الشهر الماشي- الأولى من نوعها التي تظهر العناكب المحاطة بهذا السياج الغريب.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية فقد شهد العالم آرون بوميرانتس فقس بيوض العنكبوت، وقال بأنه لم يشاهد هذا النوع من العناكب من قبل.

وأضاف: “لقد أرسلنا العناكب إلى المركز الكندي للحمض النووي، ولم تكن صيغة الحمض النووي للعناكب هذه تطابق أي نوع آخر من العناكب، وهذا ما يدفعنا للاعتقاد بأن نوعاً جديداً من العناكب قد نشأ مؤخراً”.

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