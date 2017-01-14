بالفيديو .. ماذا يحدث عندما يواجه روبوت كلباً غاضباً ؟

وجد كلب نفسه في مواجهة غير متوقعة مع كائن لم يألفه من قبل، وراح يختبىء في محاولة الهرب من الروبوت الذي طارده في غرفة المعيشة.

وفي مقطع الفيديو الذي صوره فيلييب ماتوس، يظهر الكلب وهو يحاول استكشاف الكائن الغريب، قبل أن يتراجع وقد سيطر عليه الفزع، عندما صدر صوت تنبيه من الروبوت، قبل أن تبدأ المطاردة بينهما.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بدا الكلب خائفاً من الروبوت، وحاول الاختباء منه تحت الطاولة، وبحث عن أي مخرج من الغرفة، في الوقت الذي كان الروبوت يلاحقه من مكان إلى آخر، قبل أن يبدأ بالنباح عليه وهو يشعر بالغضب، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال ماتوس “هذه المرة الأولى التي يواجه فيها أوفا الروبوت (آر2 دي2)، وكأي كلب آخر، كان من الطبيعي أن يحاول الهرب والاختباء، وهو يشاهد هذا المخلوق الغريب يتحرك ويطارده أينما ذهب”.

وأضاف ماتوس “قمت بتصميم (آر2 دي2) لأني من عشاق الخيال العلمي وأفلام حرب النجوم، وأعتقد أن هذا النوع من الروبوتات مثالي للتفاعل مع الكلاب”.

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