” باور راي ” .. ” روبوت ” مائي يساعد محبي الصيد

كشفت شركة “باورفيجين” PowerVision الصينية المشهورة في عملها ضمن مجال الطائرات بدون طيار عن روبوتها الغطاس الجديد “PowerRay” المفيد للصيادين ومحبي هواية الصيد، وذلك على هامش مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 المنعقد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتعرف شركة PowerVision بانها رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية التي تركز على المنتجات ذات الصلة بالمركبات الجوية غير المأهولة والخدمات التابعة لها بما في ذلك طائرات بدون طيار ذكية والبيانات المرئية والتنبؤ والواقع الافتراضي والواقع الغامر.

وأوضحت الشركة أن روبوتها الجديد المسمى PowerRay هو روبوت مصمم للعمل تحت الماء وقادر على الغوص لمسافة تصل إلى 30 متر أو 98 قدماً تحت الماء لمدة تصل إلى أربع ساعات، ويبلغ وزنه 7.7 باوند وعمر بطارية يصل إلى حوالي 4 ساعات.

ويعمل الروبوت عند وجوده تحت الماء على توفير رؤية لما هو موجود تحت الماء باستخدام كاميرا مدمجة ضمنه بدقة 4k UHD تنقل الفيديو إلى الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وأي أو إس عن طريق الشبكة اللاسلكية واي فاي.

ويمكن لمستخدم الروبوت الوصول إلى المعلومات المفصلة عن توزع الأسماك ودرجة حرارة الماء والعمق والبنية الموجودة تحت الماء من خلال التطبيق الموجود على الأجهزة المحمولة.

كما يمكنه الاستمتاع بالمناظر الموجودة تحت الماء التي ينقلها الروبوت وتسجيل ما يحصل هناك، ويمكن وصل الروبوت مع نظارة PowerVision للواقع الافتراضي لتحريك الروبوت عن طريق حركات الرأس والنظر من حوله للاستمتاع ومشاهدة ما يدور حول الروبوت.

ووفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، توفر كاميرا 4k المدمجة ضمن الروبوت إمكانية بث الفيديوهات بشكل مباشر بدقة 1080×1920 بيكسل، كما يمكنها تصوير صور ثابتة بدقة 12 ميغابيكسل، عبر عدسة عين السمكة.

ويساعد الروبوت على صيد الأسماك من خلال الإضافة التي تباع بشكل منفصل والمسماة FishFinder، بحيث أنها تضيف نظام الاستشعار الذي يستخدم صدى الصوت المعروف باسم السونار لروبوت شركة PowerRay.

وتفتح الشركة مرحلة الطلبات المسبقة للروبوت المائي بتاريخ 27 فبراير (شباط) القادم، ليجري توصيله لاحقاً للمستخدمين الراغبين بالحصول عليه بسعر قد يصل إلى حوالي 3000 دولار امريكي.

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