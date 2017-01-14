بريطانيا تدعو تركيا و روسيا لاستخدام نفوذهما لإنجاح وقف إطلاق النار في سوريا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إنه من المهم استخدام تركيا وروسيا نفوذهما لالتزام الأطراف في سوريا بوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته ماي، مع نظيرها النيوزلندي، بيل إنغلش، عقب لقاء ثنائي بينهما في مبنى رئاسة الوزراء البريطانية بالعاصمة لندن.

وأضافت ماي “نرحب بعملية وقف إطلاق النار الهشة، التي تم التوصل إليها الشهر الماضي (ديسمبر)، ومن المهم أن تستخدم تركيا وروسيا نفوذهما لالتزام الأطراف في سوريا بعملية وقف إطلاق النار، لتهيئة الظروف اللازمة من أجل محادثات آستانة”.

كما رحبت رئيسة الوزراء، بالجهود المطروحة لاستئناف المفاوضات من جديد، مؤكدة أن “السبيل الوحيد للحد من الحرب المرعبة هذه، تحقيق مرحلة انتقالية حقيقية من أجل حل سياسي حقيقي وشامل”. (ANADOLU)

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