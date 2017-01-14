بول بوغبا أول لاعب في الدوري الإنكليزي يملك “ إيموجي ”

أصبح الدولي الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، أول لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز تتحول صورته إلى “صورة تعبيرية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وامتلك اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، “الإيموشن” الخاص به الذي يمكن التعبير به في جميع مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ pogba#.

وقال لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق: ” سعيد وممتن لهذه الفرصة، و أتطلع لرؤية الإيموشن، دعونا نستمتع بذلك”.

وقال ريتشارد أرنولد، مدير إدارة مانشستر يونايتد: “نادينا هو الأكثر تواصلا مع معجبيه في العالم.. نسعى باستمرار لإيجاد طرق جديدة للتواصل مع جماهيرنا المنتشرة في جميع أنحاء العالم وعددها بالملايين.. هذا الإيموشن أو الرمز التعبيري أداة مهمة لجماهيرنا للتواصل معها”.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول، غدا الأحد، في مباراة قمة بالبريميرليغ وانطلاق مثل هذا الرمز قبل هذه المباراة المهمة سيزيد من استخدامه وشعبية بوغبا والنادي كذلك.

ومن ناحية أخرى، قال بوغبا عن أداء الفريق بعد 6 اشهر من بداية الموسم لموقع النادي: “أعرف كيف أجد زلاتان إبراهيموفيتش على سبيل المثال أو أنطوني مارسيال أوماركوس راشفورد، حيث إننا نلعب معًا طوال ستة أشهر الآن، واتسمت المجموعة بالترابط وقد شاهدتم النتائج تتحقق بأنفسكم تحت قيادة المدير الفني وأعضاء جهازه الفني أيضًا”.

وأضاف: “أعتقد أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح وذلك هو ما نريده، ويكون الوضع صعبًا دائمًا عندما يكون لديك لاعبون جدد لأنهم يكونون في حاجة للتأقلم على طبيعة الكرة الإنجليزية وكل شيء هنا، وقد حدث ذلك ونحن نبلي بلاءً حسنًا”.

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