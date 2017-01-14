تركيا : أطباء يعملون على تخليص فتاة سورية من وزنها الزائد ( فيديو )

عادت الابتسامة إلى وجه الفتاة السورية “فادية جميل حميكو” بعد أن تكفلت إحدى المستشفيات التركية بعلاجها من الوزن الزائد، ما أعاد لها الأمل بالعودة للمشي من جديد.

ويصل وزن فادية التي تبلغ من العمر 20 عاما إلى 350 كيلوجراما، وهو ما منعها من الحركة منذ حوالي 4 أعوام.

وتكفل المسؤولون في مستشفى تشامليجا أردم في إسطنبول، بمعالجة فادية وتخليصها من الوزن الزائد ومن الآثار السلبية التي نجمت عنه.

وقال الجراح المختص في علاج السمنة ومشاكل الأيض في المستشفى عمر أفلانمش، الذي سيتولى علاج فادية، لمراسل الأناضول، إنه يقوم حاليا بفحص الفتاة وبحث ما إذا كانت تعاني من مشاكل صحية أخرى مرتبطة أو غير مرتبطة بالسمنة.

وأوضح أفلانمش أن علاج فادية سيتم عبر إجراء عملية تصغير معدة لها، ومن ثم متابعة حالتها الصحية ونظامها الغذائي بشكل دائم، وتوقع أن تفقد ما بين 60% إلى 70% من وزنها الزائد خلال عام أو عام ونصف.

وأشار أفلانمش إلى أن المستشفى ستتحمل جميع التكلفة المالية لعلاج فادية.

وبدت السعادة على وجه فادية، التي تركت عائلتها في حلب وقدمت مع عمتها إلى تركيا للعلاج، وأعربت للأناضول عن فرحتها بقرب عودتها للمشي مرة أخرى، مشيرة إلى أن وزنها وصل إلى 150 كيلوجراما عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، ولم تتمكن من المشي منذ ذلك الحين.

وأعربت فادية عن رغبتها في العودة إلى عائلتها بعد أن ينتهي علاجها. (ANADOLU)

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