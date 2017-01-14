تركيا : موقفنا من بشار الأسد واضح .. لا وحدة و لا أمان في سوريا بوجوده

أكد مسؤول بالرئاسة التركية الجمعة أن بلاده لا تزال تعتقد باستحالة بقاء سوريا موحدة وآمنة مع وجود بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تزال تعتقد أنه من المستحيل أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل وجود الأسد، لكنها تريد التقدم خطوة خطوة وانتظار ما ستسفر عنه محادثات السلام المزمع عقدها في أستانا عاصمة كزاخستان في 23 من الشهر الجاري.

وأوضح المتحدث الرئاسي إبراهيم كالين “موقفنا بشأن الأسد واضح، لا نعتقد أنه من الممكن أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل استمرار الأسد في السلطة، لكننا سنرى كيف ستمضي محادثات أستانا.. نريد أن نتقدم خطوة بخطوة في هذه المرحلة”.

ونسبت وكالة رويترز لكالين قوله للصحفيين حول مائدة مستديرة في أنقرة إن القتال في سوريا توقف إلى حد بعيد خلال الأسبوعين الماضيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا. (aljazeera)

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