تشلسي يتلقى الموافقة الحكومية لبناء ملعبه الجديد

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن إدارة نادي #تشلسي الإنكليزي حصلت على الموافقة على بناء ملعبه “ستامفورد بريدج” الجديد، من قبل مجلس التخطيط في بلدية فولهام.

وبحسب الصحيفة فإن المجلس المحلي لهامرسميث وفولهام قرر بالإجماع منح نادي تشيلسي الإذن لبدء تنفيذ خطط بناء ملعب ستامفورد بريدج ببناء ملعب جديد الجديد.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، حصل النادي الأزرق على الموافقة بعد اجتماع طويل استمر ساعتين و52 دقيقة من أجل إقناع بلدية المدينة للموافقة على المشروع.

وسيتم في صيف 2017 البدء تنفيذ المشروع، وفي 2018 سيتم هدم الملعب الحالي والانتقال لملعب ويمبلي لمدة 3 سنوات، على أن يتم في 2021 العودة إلى ملعب ستامفورد بريدج الجديد.

وسيتسع الملعب الجديد للنادي اللندني إلى 60 ألف متفرج بتكلفه إجماليه تصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني سيدفعها مالك النادي الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش.

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