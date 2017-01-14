تعرف على أول سوري يعمل كمدرب لدى الصليب الأحمر في ألمانيا

قالت صحيفة “ويستفالن بوست” الألمانية المحلية، إن لاجئاً سورياً يدعى سموأل كركوتلي يعمل كمدرب للإسعافات الأولية في جمعية الهلال الأحمر بمدينة أرنسبرغ غربي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن سموأل يعقد دورات تدريبية باللغتين العربية والألمانية، ففي شهر تشرين الأول من عام 2016 أنهى تدريبه في الصليب الأحمر وأصبح مدرباً هناك.

وكان عدد المشاركين في كل دورة حوالي 15 متدرب، وقد عقد إحدى هذه الدورات باللغة العربية نظراً لأن العدد الأكبر من المشاركين كانوا من مهاجري الدول الناطقة بالعربية حيث يحتاج المرء لمثل هذه الدورات التدريبية للإسعافات الأولية للحصول على رخصة القيادة.

وقال سموأل للصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير : “إن تدريب الإسعافات الأولية مهم لكل نواحي الحياة، ولا يرتبط فقط بحوادث المرور التي يتوجب على المرء أن يكون على قدر كاف من المعرفة لإسعاف المصابين بسببها”.

وأعربت كاتارينا بوش مديرة فرع الصليب الأحمر في المدينة عن امتنانها لوجود كركوتلي معهم وتعتبره بمثابة مكسب وإثراء للصليب الأحمر، وقالت إنه يقوم بتقديم العون والمساعدة والدعم حتى دون أن يطلب منه ذلك.

وقال سموأل إن التطوع ليس أمراً غريباً بالنسبة للسوريين، ففي عام 2006 قدم المساعدات للاجئين اللبنانيين في مسقط رأسه دمشق بالإضافة إلى مشاركته في فريق الكشافة.

وأكد الأربعيني السوري أنه لا يزال يشارك في العمل التطوعي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من عقيدته.

وأشارت الصحيفة إلى أن سموأل تعلم اللغة الألمانية بالمدرسة الشعبية العليا، وقد ذاع صيته وسط الناس بوحدة الطوارئ واشتهر بأنه “شخص خدوم وودود للغاية”.

وقالت الصحيفة إن سموأل قام بدورة تدريبية في إحدى الشركات المالية، ونقلت عنه قوله : “لقد انتهزت الفرصة السانحة، وتم توظيفي بقسم الحسابات المالية، وقد أفادني ذلك كثيراً”.

وأضاف أنه حالياً متقدم للعمل لدى أكثر من مؤسسة.

عكس السير