توجيه تهمة الاغتصاب لإمام تزوج من قاصر في أستراليا

تعرّضت طفلة للاغتصاب بعد يوم من إجبارها على الزواج من إمام جامع يبلغ من العمر 34 عامًا، حسبما أفادت الشرطة في أستراليا.

ووفق لائحة الاتهام فإن الفتاة، التي يقل عمرها عن 16 عامًا، أجبرت على الزواج من الرجل بحفل زفاف إسلامي تقليدي من قبل “مأذون” بارز العام الماضي.

وأفاد تقرير ورد عن صحيفة “هيرالد صن”، بأن الرجل أجهش بالبكاء عدة مرات حين ظهر عبر فيديو في محكمة صلح ملبورن أمام الفتاة القاصر التي أجبرت على الزواج منه، وسيبقى الإمام موقوفًا حتى مثوله التالي أمام المحكمة في الثالث من شباط/فبراير.

ووفقاً لشبكة إرم نيوز ، وجهت المحكمة للمأذون، الذي زوّج الطفلة والرجل في مسجده بحديقة نوبل في ملبورن، عدة تهم أيضًا قبل أن تطلق سراحه بكفالة، حيث يواجه الإمام إبراهيم عمردك الذي يبلغ من العمر 62 عامًا تهمة القيام بتصرف أفضى إلى التزويج القسري لقاصر.

وحضر عمردك إمام المسجد البوسني المسجّل رسميًا كمأذون في محكمة صلح ملبورن يوم الجمعة صباحًا إلى جانب الزوج ذي الـ34 عامًا.

ويشكّل تسجيل فيديو على قرص مدمج التقط في مسجد ملبورن لمراسم الزفاف جزءًا من الأدلة حسبما تم إقراره في المحكمة.

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