ثلاثي الـ ” MSN ” يحققون رقماً تهديفياً جديداً مع برشلونة في 3 مواسم

نجح أفراد الخط الهجومي بنادي #برشلونة الإسباني المعروف إعلامياً وجماهيرياً بإسم الـ ” MSN “في تجاوز سقف الـ 300 هدف في الاستحقاقات الرسمية التي خاضها الثلاثي اللاتيني مع الفريق منذ تواجدهم سوية مع النادي الكتالوني بداية من موسم 2014-2015.

وكان ثلاثي ” MSN ” المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروغوياني لويس سواريز، قد نجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف (هدف لكل لاعب ) في المباراة التي فاز بها برشلونة على ضيفه اتلتيك بيلباو بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف الأربعاء المنصرم في إياب ثمن نهائي مسابقة كأس الملك ليتأهل “البارسا” إلى الدور الربع النهائي.

وبحسب إحصائيات صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ميسي وزميليه سجلوا 302 هدف لنادي برشلونة منذ صيف عام 2014 وحتى الحادي عشر من شهر يناير الجاري في مختلف المسابقات الرسمية المحلية والدولية على مدار ثلاثة مواسم.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، سجل الثلاثي اللاتيني 122 هدفاً في موسمه الأول مع الفريق 2014-2015 ، مساهمًا في إحراز برشلونة للثلاثية، ثم ارتفع رصيدهم التهديفي في الموسم الموالي إلى 131 هدفًا مسجلين رقمًا قياسيًا غير مسبوق ساهم في حصول الفريق على الثنائية، فيما بلغ رصيدهم التهديفي خلال الموسم الحالي ما يصل إلى 49 هدفًا.

ويعتبر ميسي الحلقة الأقوى ضمن هذا الثلاثي بعدما بلغت حصيلته من الأهداف 125 هدفاً، يليه سواريز بـ 100 هدف ثم نيمار بـ 77 هدفًا.

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