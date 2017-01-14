راكيتيتش يبوح بأسراره لمجموعة ” يوفنتوس ” على ” واتس أب ” !

أفادت تقارير إعلامية أنّ اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش بدأ يفكر جدياً في مستقبله الاحترافي بعدما فقد منصبه الأساسي ضمن تشكيلة فريقه الحالي برشلونة الإسباني، وهو الأمر الذي كشفه شخصياً لأعضاء مجموعة “يوفنتوس” على “واتس أب”.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنّ إيفان راكيتيتش لديه مجموعة على برنامج الدردشة الشهير “واتس أب “تضم ثلاثة من لاعبي نادي يوفنتوس الإيطالي، هم مواطناه ماريو ماندجوكيتش وماركو بياتسا بالإضافة إلى زميله السابق في فريق برشلونة، البرازيلي داني ألفيش.

وأوضحت ذات الصحيفة البريطانية أنّ لاعبي يوفنتوس سخروا من وضعية راكيتيتش في برشلونة وحاولوا إقناعه بالانضمام لهم في إيطاليا.

وأشار ذات المصدر أنّ راكيتيتش قد أكد إعجابه بنادي يوفنتوس من خلال إرساله صور سيلفي ومقاطع فيديو بعد المباريات التي يفوز بها “اليوفي”.

وادعت ” ذا الصن” أنّ راكيتيتش، البالغ من العمر 28 عاماً، قد أبلغ أعضاء مجموعة “يوفنتوس” بأنّ مستقبله مع نادي برشلونة مرتبط بتجديد عقد المدرب لويس إنريكي، بحكم أنه لا يريد أن يواصل العمل معه في نفس الفريق.

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