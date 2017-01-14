رقم قياسي للاجئين المرحلين و العائدين طوعاً من هولندا في 2016

سجلت #هولندا الرقم الأكبر لإعادة اللاجئين إلى بلادهم، إلى جانب المغادرين طوعاً في عام 2016.

وقالت وسائل إعلام هولندية، بحسب ما رصد عكس السير، إن 4600 لاجئاً مرفوضاً تمت إعادتهم إلى بلدهم الأصلي في 2016، علماً أن الرقم لم يتجاوز الـ 2900 في 2015.

ويعود ارتفاع العدد بشكل كبير، إلى عدد اللاجئين المرتفع الذي وصل البلاد العام الماضي، وعدم امتلاك معظمهم فرصة للحصول على إقامة (مهاجرو دول البلقان).

وقدم معظم هؤلاء للحصول على المساعدة التي تمنحها هولندا للاجئين المرفوضين، وتصل إلى 2000 يورو.

وكان وزير الهجرة الهولندي كلاس دايكهوف أعلن عن إلغاء المساعدة المالية المقدمة للقادمين من دول البلقان، في أيلول الماضي.

وساعدت منظمة الهجرة، بحسب ما أوردت صحيفة “الخمين داخبلاد” الهولندية، 500 عراقي على العودة لبلدهم، فيما تعتبر إجراءات إعادة طالبي اللجوء من دول أفريقيا بطيئة مقارنة بغيرهم.

عكس السير