ريال مدريد : زيزو يهدف للثلاثية

قال زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي #ريال_مدريد لكرة القدم إن الفوز بالدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا وكأس الملك الاسباني هو الهدف الذي يسعى اليه الجميع في النادي هذا الموسم.

وسجل الريال رقما قياسيا اسبانيا بخوض 40 مباراة متتالية دون خسارة، وذلك بعد تعادله مع اشبيلية يوم الخميس في نطاق بطولة كأس ملك اسبانيا وضمن تأهله لدور الثمانية.

ويلتقي الريال مع اشبيلية، الذي يحتل المرتبة الثانية في لا ليغا، مرة اخرى يوم غد الاحد، ويواجه نابولي الايطالي في نطاق مرحلة الـ 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا الشهر المقبل.

ولم يفز الريال ببطولة الدوري الاسباني منذ عام 2012.

ووفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، تطلبت مهمة كسر الرقم القياسي الاسباني الذي سجله نادي برشلونة في موسم 2015-2016 من الريال ان يفوز في 30 مباراة ويتعادل في 10, وفاز ريال، بطل دوري ابطال اوروبا في عام 2016، في 8 من المباريات الـ 9 الاخيرة التي خاضها في الدوري.

وقال زيدان، الذي يتقدم فريقه بـ 4 نقاط على اشبيلية في قمة لا ليغا، ستكون مباراة الاحد مباراة اخرى علينا الكفاح للفوز فيها. هذا هو الحال دائما مع اشبيلية، الخصم العنيد.”

ومضى للقول “إنها ليست صدفة ان يحل اشبيلية ثانيا في قائمة الدوري، بل انه دليل على عملهم الدؤوب.”

واضاف “لست متيقنا مما سيحدث الاحد، ولكن علينا استغلال كل امكانياتنا.”

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