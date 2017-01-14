سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية السبت 14 \ 1 \ 2017
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|17100
|#الدولار
|
515
|518
|اليورو
|
540
|544
|الليرة التركية
|143
|145
|الدرهم الإماراتي
|137
|139
|الجنيه المصري
|–
|–
|الريال السعودي
|135
|137
|الدينار الأردني
|724
|727
|البنزين
|المازوت
|اسطوانة الغاز
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شكرآ لموقعكم الكريم على نشر صورة الرئيس الروسي بوتين على الليرة السورية . لان هذا يجسد الواقع السيء ، وهو
أن الرئيس بوتين هو رئيس سوريا الان . أما بشار الأسد فقد أصبح ” رئيس سابق ” !
لا …عطوا منصب مختار حي المهاجرين بالتراضي.. وحاليا بدو يرشح حالو يصير رئيس بلدية الزعيطية او حوش فارة .. … عم يعمل دورات عند خالد العبود مشان يقدر ينافس!!! اهم الشي انو انتصر وضل قاعد عالكرسي..صحيح الكرسي اتغير وصلاحياتو اتغيرت بس المهم كرسي شبكن؟!
ماضل حدى مانزلت صورتو عالعملة السورية
كل بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس الدكتور المفدى الصرماية إبن ال60 صرماية
ماضل حدى ماتشفى بالسوريين وماذل السوريين وما أهان السوريين
فعلاً وين كنا ووين صرنا