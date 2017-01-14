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سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 14 \ 1 \ 2017

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, اقتصاد و أعمال 3 تعليقات

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية السبت 14 \ 1 \ 2017

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 17100
#الدولار
515
 518
اليورو
540
 544
الليرة التركية 143 145
الدرهم الإماراتي 137 139
الجنيه المصري
الريال السعودي 135 137
الدينار الأردني 724 727
البنزين
المازوت
اسطوانة الغاز
عكس السير

3 تعليقات

  1. غير معروف
    يناير 12, 2017 , 10:23 ص في 10:23 ص

    شكرآ لموقعكم الكريم على نشر صورة الرئيس الروسي بوتين على الليرة السورية . لان هذا يجسد الواقع السيء ، وهو
    أن الرئيس بوتين هو رئيس سوريا الان . أما بشار الأسد فقد أصبح ” رئيس سابق ” !

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    • كاره للاغبياء
      يناير 12, 2017 , 1:15 م في 1:15 م

      لا …عطوا منصب مختار حي المهاجرين بالتراضي.. وحاليا بدو يرشح حالو يصير رئيس بلدية الزعيطية او حوش فارة .. … عم يعمل دورات عند خالد العبود مشان يقدر ينافس!!! اهم الشي انو انتصر وضل قاعد عالكرسي..صحيح الكرسي اتغير وصلاحياتو اتغيرت بس المهم كرسي شبكن؟!

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  2. عبود
    يناير 14, 2017 , 8:53 ص في 8:53 ص

    ماضل حدى مانزلت صورتو عالعملة السورية
    كل بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس الدكتور المفدى الصرماية إبن ال60 صرماية
    ماضل حدى ماتشفى بالسوريين وماذل السوريين وما أهان السوريين
    فعلاً وين كنا ووين صرنا

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