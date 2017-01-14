شاب أردني يطعن شقيقته و يهدد بطعن كل من يحاول إسعافها

قتل شاب أردني مساء امس الجمعة، شقيقته عند مدخل مستشفى خاص شمالي العاصمة عمان، عندما منع أي شخص من إسعافها بعد أن وجه لها 4 طعنات.

واستطاعت الفتاة فور تلقيها الطعن الهرب إلى المستشفى القريب من مكان وقوع الحادثة وتبعها شقيقها وهدد بطعن أي شخص يحاول التدخل لإنقاذها.

وقال شهود عيان إن الشاب العشريني طعن شقيقته الثلاثينية وتبعها إلى المستشفى أثناء محاولة هربها لتلقي الإسعاف، وهدد الشاب بطعن كل من يحاول إسعافها حيث أخذ يراقب شقيقته وهي مضرجة بدمائها ليتأكد من وفاتها.

وطبقاً لما نقلت شبكة إرم نيوز ، ظلّ الشاب واقفاً إلى حين قدوم رجال الأمن العام الذين ضبطوه دون مقاومة منه، ورُحل إلى المركز الأمني تمهيداً للتحقيق معه وإحالته الى القضاء.

وقال مصدر أمني إن الشاب أقدم على طعن شقيقته قبل أن يضبط للتحقيق معه والوقوف على تفاصيل الجريمة.

وحضر إلى مسرح الجريمة رجال البحث الجنائي والمختبر الجنائي والمدعي العام المناوب والطبيب الشرعي.

ويشهد الشارع الأردني مؤخراً تزايدا في حالات العنف الاجتماعي كالقتل والانتحار نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة، إذ سبقت هذه الحادثة جريمة قتل مروعة ذهبت ضحيتها طفلة في الربيع السادس من العمر على يد والدها الذي انتحر بعد أن قتل طفلته بالسلاح ذاته.

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