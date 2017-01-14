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طفلة أمريكية توثق لحظة انتحارها مباشرة عبر ” فيس بوك ” بعد تعرضها للاغتصاب ( فيديو )

‏22 دقيقة مضت كوكتيل اضف تعليق

نشرت الطفلة كايتلن نيكول دافيس ( 12 عاما ) من كيدرتون في ولاية جورجيا الأميركيّة، فيديو مباشر لها عبر فيسبوك وثّق لحظة انتحارها ، وأشارت الطفلة في الفيديو إلى أنّها تعرّضت لاعتداءات جنسيّة من قبل فرد من عائلتها.

يشار إلى أن الفيديو انتهى بمشهد الطفلة معلقة شنقاً بالشجرة فيما سُمع صوت امرأة وهي تناديها ، ثم نقلت الطفلة إلى مركز Polk الطبيّ بحالة طارئة ، وقد أعلنت الشرطة الأميركيّة أنّها عاجزة عن إيقاف انتشار فيديو الانتحار كما أكّدت أنّها لم تستطع إنقاذ حياة الطفلة في ذلك اليوم.

 

 

 

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