ظهور ” الدب السوري البني ” للمرة الأولى منذ 60 عاماً في لبنان ( فيديو )

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الدب السوري البني النادر، ظهر في لبنان للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

وأفاد الإعلام اللبناني، بأن الصحافي بسام القنطار نشر عبر موقع “غرين إيريا” (المنطقة الخضراء) توثيقاً لظهور الدب.

وأشارت صحيفة الأخبار اللبنانية، إلى أنه “رغم التدهور البيولوجي الذي تشهده البلاد، ظهر خلال الأيام الأخيرة من العام الماضي الدب البني السوري في جرود بلدة نحلة اللبنانية (قضاء بعلبك)، وكشف التقرير أنّ مجموعة شبّان تمكنت من توثيق هذا الحدث غبر تسجيل شريط فيديو يُظهر أنثى الدب البني السوري تجول في الأراضي اللبنانية المغطاة بالثلوج، ومن المرجّح أنّها كانت برفقة صغيرها”.

ونقلت الصحيفة عن المصور المتخصص في توثيق الحياة البرية، فؤاد عيتاني قوله إن الفيديو سُجّل في 29 كانون الأوّل الماضي بعدما تم رصد الدب بمنظار ليلي.

وتم في أواخر عام 2015 تداول أنباء عن مشاهدة الدب السوري البني في منطقة جرود القلمون.

عكس السير