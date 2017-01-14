” فرانس فوتبول ” تتوج محرز أفضل لاعب مغاربي في 2016

توّجت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، النجم الجزائري رياض محرز، بلقب أفضل لاعب مغاربي للعام 2016، لتستمر سيطرة اللاعبين الجزائريين على الجائزة للسنة الرابعة على التوالي منذ تدشينها في 2013.

وحافظ نجم ليستر سيتي الإنكليزي على اللقب الذي حققه العام الماضي وحصل هذه السنة في استفتاء المجلة الفرنسية على 55% من الأصوات بفارق كبير عن منافسيه.

ووفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، جاء مدافع الأهلي المصري والمنتخب التونسي علي معلول ثانيًا برصيد 11% من الأصوات، فيما حل المغربي سفيان بوفال، مهاجم ساوثهامبتون الإنكليزي، في المركز الثالث برصيد 7% من الأصوات.

وفاز بالجائزة منذ إحداثها الدوليان الجزائريان إسلام سليماني وياسين براهيمي ورياض محرز “مرتين”.

وكان النجم الجزائري، توج بلقب أفضل لاعب أفريقي مؤخرا، واحتل المركز السابع في سباق الكرة الذهبية.

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