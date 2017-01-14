قائمة الغارات الجوية التي شنتها الطائرتا الاسرائيلية على مواقع جيش بشار الأسد و ميليشيات حزب الله في سوريا منذ العام 2013

وجهت اسرائيل منذ العام 2013 سلسلة ضربات في سوريا، طاولت أهدافا لجيش النظام ولحزب الله.

2013

– 30 كانون الثاني/يناير: الطيران الإسرائيلي يقصف قرب دمشق موقعا لصواريخ ارض-جو ومجمعا عسكريا محاذيا يشتبه بانه يضم مواد كيميائية، بحسب مسؤول أمريكي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الغارة قد تكون ألحقت أضرارا بأهم مركز أبحاث حول الأسلحة الجرثومية والكيميائية. وأكدت إسرائيل الغارة ضمنا مكررة أنها لن تسمح بنقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله.

– 3 و5 أيار/مايو: إسرائيل تشن غارتين قرب دمشق. وقال دبلوماسي في بيروت انه تم استهداف مركز للأبحاث العملية في جمرايا في ريف دمشق سبق أن أصيب بغارة كانون الثاني/يناير، إضافة إلى مخزن أسلحة كبير ووحدة دفاع مضادة للطائرات. وقتل 42 جنديا سوريا على الأقل في هذا القصف.

2014

– 25 شباط/فبراير: الطيران الإسرائيلي يقصف قاعدة صواريخ لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية بحسب المرصد السوري لحقوق الأنسان.

– 19 آذار/مارس: مقاتلات إسرائيلية تهاجم مواقع للجيش السوري في الجزء السوري من الجولان والجيش السوري يتحدث عن سقوط قتيل، وذلك ردا على انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية إسرائيلية في الجزء المحتل من الجولان.

– 23 حزيران/يونيو: غارات إسرائيلية على مواقع سورية ردا على سقوط قذائف في الجزء المحتل من الجولان. وبيان إسرائيلي يقول إن “المواقع المستهدفة تشمل مقار عسكرية سورية وقواعد إطلاق”.

– 15 تموز/يوليو: قصف ثلاثة أهداف إدارية وعسكرية في الجزء السوري من الجولان بعد إعلان إسرائيل سقوط صواريخ. (المرصد السوري).

– 31 آب/أغسطس: الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة من دون طيار مصدرها سوريا تجاوزت خط فض الاشتباك في الجولان. وفي 23 أيلول/سبتمبر، تم إسقاط مقاتلة سورية فوق الجولان بحسب الجيش الإسرائيلي.

– 7 كانون الأول/ديسمبر: النظام السوري يتهم إسرائيل بشن غارتين على منطقة ديماس شمال غرب دمشق وعلى مطار دمشق الدولي. وبحسب المرصد السوري فان ديماس تشكل موقعا عسكريا.

2015

– 18 كانون الثاني/يناير: غارة إسرائيلية على هضبة الجولان تسفر عن مقتل ستة عناصر من حزب الله بينهم نجل قيادي مهم إضافة إلى ضابط في الحرس الثوري الإيراني (مصادر إيرانية وأخرى قريبة من حزب الله). وحزب الله يرد بعد بضعة أيام في منطقة مزارع شبعا في هجوم يسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

– 28 كانون الثاني/يناير: الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مواقع للجيش السوري بعد إطلاق صواريخ من الجولان السوري.

– 29 تموز/يوليو: الطيران الإسرائيلي يقتل عنصرين من حزب الله وثلاثة مقاتلين موالين للنظام السوري في محافظة القنيطرة بالجولان (المرصد السوري).

– 20 آب/أغسطس: سقوط أربعة صواريخ أطلقت من الجزء السوري من الجولان على الجليل بشمال إسرائيل من دون أن تسفر عن ضحايا. وإسرائيل ترد بشن سلسلة غارات جوية تسفر عن قتيل وسبعة جرحى سوريين بحسب النظام.

– 21 آب/أغسطس: غارة إسرائيلية جديدة على الجولان والحصيلة مقتل خمسة مدنيين بحسب دمشق في حين تحدث مصدر عسكري إسرائيلي عن مقتل أربعة أو خمسة مقاتلين مسؤولين عن إطلاق الصواريخ.

– 19 كانون الأول/ديسمبر: مقتل القيادي في حزب الله سمير القنطار، الذي كان معتقلا سابقا في إسرائيل لنحو ثلاثين عاما، بغارة إسرائيلية في ضواحي دمشق، بحسب ما أعلن الحزب. ورحبت إسرائيل بمقتله من دون إعلان مسؤوليتها عن الغارة.

2016

– 11 نيسان/أبريل: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقر بأن إسرائيل هاجمت عشرات من قوافل الأسلحة الموجهة إلى حزب الله.

– 13 أيلول/سبتمبر: الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية سورية إثر قصف تعرض له القسم المحتل من هضبة الجولان مصدره الأراضي السورية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

– 7 كانون الأول/ديسمبر: صواريخ أرض-أرض إسرائيلية تستهدف محيط مطار المزة العسكري غرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وقبل ذلك بأسبوع، تحدث التلفزيون السوري عن ضربتين إسرائيليتين في منطقة غرب العاصمة.

2017

– 13 كانون الثاني/يناير: دمشق تتهم إسرائيل بقصف مطار المزة العسكري غرب العاصمة، ما أدى إلى اندلاع حرائق. ويعد هذا المطار مقرا للاستخبارات الجوية السورية. (AFP)

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