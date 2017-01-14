كونتي يستبعد كوستا من المباراة ضد ليستر سيتي

بات مستقبل مهاجم تشلسي متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم الدولي الاسباني #دييغو_كوستا موضع شك في صفوف فريقه بعد ان استبعده المدرب الايطالي انطونيو كونتي من التشكيلة المدعوة لمواجهة ليستر سيتي اليوم السبت.

وذكرت تقارير صحافية بان خلافات في وجهات النظر وقعت بين كوستا والجهاز الطبي حول مستوى لياقته البدنية وهو لم يتدرب طوال الاسبوع الحالي.

وجاءت هذه الاخبار مع ارتباط اسم كوستا بالانتقال الى الصين حيث تلقى عرضا مقابل 34 مليون يورو سنويا من احد الاندية هناك.

وكان كوستا الذي سجل 14 هدفا في 19 مباراة هذا الموسم، انتقل الى صفوف تشلسي في تموز/يوليو عام 2014 بعدما وقع عقدا لمدة خمس سنوات.

وفي غيابه، سيلعب البلجيكي ادين هازار كمهاجم صريح بمساندة الاسباني بدرو والبرازيلي ويليان على الجناحين. ( AFP )

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