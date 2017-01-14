كيف تشغل الموسيقى من كافة خدمات التخزين السحابي على ” آي فون ” ؟

الكثير من الأشخاص يعتمدون على خدمات التخزين السحابي للاحتفاظ بمكتبة الموسيقى المفضلة بالنسبة لهم وتوفير مساحة تخزينية إضافية على أجهزتهم.

ويواجه المستخدم في هذه الحالة بعض المعيقات عند رغبته بتشغيل هذه المكتبة من خدمات التخزين السحابي بطريقة سلسة وفعالة وشبيهة بطريقة تشغيل الموسيقى المخزنة على الهاتف.

لكن يُمكن لمستخدمي نظام آي أو إس الاعتماد على تطبيق “Music Edition Player” الذي يُعتبر ضمن أحدث الخيارات المتاحة في هذا المجال، إذ يتيح التطبيق القدرة على تشغيل الموسيقى بطريقة فعالة من مختلف خدمات التخزين السحابي.

بعد تنزيل التطبيق على هاتفك الذكي ستقوم بإضافة حسابك على خدمة التخزين السحابي التي تستخدمها، مع العلم أن التطبيق يدعم أشهر الخدمات في هذا المجال من بينها دروب بوكس، وغوغل درايف، وون درايف كما أنه يدعم إضافة أكثر من حساب في نفس الوقت.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يمتاز التطبيق بتوفيره لكافة المزايا الأساسية في مشغلات الموسيقى التقليدية، فمثلاً يُمكن للمستخدم إنشاء قوائم التشغيل من المكتبة السحابية، والتحكم بالموسيقى من شاشة القفل، والاستماع لها في الخلفية، وإمكانية الانتقال إلى الأغنية اللاحقة تلقائياً أو إعادة الأغنية الحالية، كل ذلك دون الحاجة لتخزين الموسيقى على هاتفك.

أخيراً، فإن تطبيق “Music Edition Player” متوفر مجاناً عبر متجر آب ستور بحجم 18.6 ميغابايت ، مع العلم أن الإصدار المجاني من التطبيق يتضمن بعض الإعلانات، في حين يُمكن للمستخدمين شراء الإصدار المدفوع بسعر 0.99 دولار أمريكي.

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