مصادر دبلوماسية إسرائيلية : تعاون تركي إسرائيلي لمنع تدفق ” المسلحين ” لسوريا بهدف الالتحاق بداعش

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، الخميس 12 يناير/كانون الثاني، نقلا عن مصادر دبلوماسية أن إسرائيل وتركيا تتعاونان لمنع تدفق المسلحين إلى سوريا للالتحاق بتنظيم “داعش”.

وذكرت المصادر أن التعاون الأمني بين تل أبيب وأنقرة مستمر.

على صعيد آخر، عقد السفير الإسرائيلي الجديد لدى تركيا، إيتان نائيه، اجتماعا مع وزير السياحة التركي، نبيه الباتشي، تم خلاله بحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

ومن المقرر أن يقوم وزير السياحة التركي بزيارة إلى إسرائيل الشهر المقبل لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين. (RT)

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