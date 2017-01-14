معلومات جديدة تكشف عنها السيدة السورية والدة الطفلة التي عذبها والدها السعودي بوحشية

كشفت السيدة السورية والدة الطفلة التي عذبها والدها السعودي بوحشية معلومات جديدة قالت فيها إن زوجها أخفى عنها زواجه بأخرى لديه أولاد منها.

والأب هو الابن البكر لعائلته، وله من الأشقاء خمسة 3 أولاد وبنتان، وقالت الزوجة لقناة “العربية” إنه خالف والديه بالزواج منها: “قام بإخفاء الموضوع عنهما خوفاً من العقاب، وعندما علم والده بزواجه قام بطرده من المنزل وإدارة أعماله، مما جعله يبحث عن وظيفة دون جدوى .. ولجأ للتدخين، كما قام بخيانتي”.

وذكرت “ناريمان” أن زوجها “أنكر أن لديه طفلة مني، وأخفى علي قبلها أنه متزوج ولديه ولدان من زوجته الأخرى، وزور تصريح الزواج أيضاً”.

وأوضحت ناريمان أنها تنتظر قيام الشؤون الاجتماعية للرعاية، بنقل ابنتها من مكة للمدينة مع مربيتها.

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